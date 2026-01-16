İstanbul'da Karne Heyecanı: Vali Davut Gül 300 Yeni Anaokulu Açıklaması

İstanbul'da Karne Heyecanı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, 2 milyon 803 bin 563 ilkokul ve ortaokul öğrencisi karnelerini aldı. Karneler, Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül tarafından dağıtıldı. Vali Gül, törenden önce basın açıklaması yaptı.

Vali Davut Gül'ün deprem dayanıklılığı vurgusu

Vali Gül, öğrencilerin 2 Şubatta yeniden ders başı yapacaklarını hatırlatarak okul binalarının durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu okulun farklı bir anlamı da var. Biz Fatih’te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndayız. Bu okul tıpkı diğer bin 500 okulumuz gibi, 2000 yılından önce yapılan okulları deprem dayanıklılık testlerinden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okuldur. Fatih’imizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Bin 500 okulumuzun yüzde 92’si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz; İstanbul’umuzda depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okullar teknik bir değerlendirmeden geçti ve depreme dayanıksız olan hiçbir okulumuz yok".

Tekli eğitime geçiş hedefi

Vali Gül, ikili eğitimden tekli eğitime geçiş hedefini de açıkladı: "Özellikle bu okullarımızda bundan sonraki süreçte yavrularımızın eğitim öğretimden daha fazla istifade edebilmeleri için ikili eğitimi tekli eğitime geçirme hedefimiz var. Burada da Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB’nin yaptıklarıyla hayırseverlerimizin, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildi. İçinde yüzde 80’e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20’lere kadar düştü. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20’den aşağıya doğru her sene biraz daha gelerek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız."

2026'da 300 yeni kreş ve anaokulu

Vali Gül, İstanbul’da 2026 yılında 300 ilave kreş ve anaokulunun açılacağını duyurdu: "Bir başka yapacağımız iş bu sene başlayıp, 7-8 ay içerisinde 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane de müftülüklerimize anaokulu yapmak suretiyle 300 tane ilave kreş ve anaokulumuz olacak. Yürüme mesafesinde annelerimizin yavrularını bırakabileceği, devlete ait sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak."

Tatil önerileri ve öğrenci görüşleri

Vali Gül, karne alan öğrencilere tatillerini verimli geçirmeleri konusunda önerilerde bulunarak, "Ben tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyor, 15 gün boyunca bu tatil içerisinde yavrularımızın tatili doya doya geçirmeleri, aileleriyle vakit geçirmelerini, şehri tanımalarını, her zaman olduğu gibi ‘Ben Okuyorum İstanbul’da Okuyor’ kitap okuma projemizdeki gibi akşamları kitap okumayı ihmal etmemelerini istirham ediyorum" dedi.

Karne alan 7’nci sınıf öğrencisi Yasin Duman, "Tatilde kitap okurum. Öğretmenimin verdiği denemeleri çözeceğim. Derslerime, eksik kalan konulara çalışacağım" ifadelerini kullandı. Öğrenci Betül Sane ise, "Karnem idare eder, teşekkür belgesi aldım. Karnemin iyi olduğunu düşünüyorum. Yarıyıl tatilimi de tatil yaparak, kitap okuyarak, spor yaparak geçireceğim. Bu dönem stresli ve yorucuydu ama yeni geçti" diye konuştu.

Törende İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

