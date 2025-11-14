İstanbul'da midye zehirlenmesi: Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen aile, Ortaköyde yedikleri midye sonrasında zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi. Cenazeler yakınları tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Olayın detayları

Beşiktaş Ortaköy'de yemek yedikten sonra rahatsızlanan aile fertleri, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle fenalaştı. Ambulanlarla çevredeki hastanelere kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek ile çocukları kurtarılamadı. Baba Servet Böcek ise entübe edildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenazeler ve aileden açıklama

Cenazeleri teslim almaya gelen aile yakınları, vefat edenlerin yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedileceğini bildirdi. Cenazeleri teslim almaya gelen dede Mustafa Çelik, olayın araştırılmasını istedi.

Mustafa Çelik: 'Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Hiç kimseden başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı da yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin’de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti.'

SERVET BÖCEK, ÇİĞDEM BÖCEK VE OĞLU KADİR BÖCEK