İstanbul'da midye zehirlenmesi: Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Ortaköy'de midye yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:49
İstanbul'da midye zehirlenmesi: Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul'da midye zehirlenmesi: Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen aile, Ortaköyde yedikleri midye sonrasında zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi. Cenazeler yakınları tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Olayın detayları

Beşiktaş Ortaköy'de yemek yedikten sonra rahatsızlanan aile fertleri, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle fenalaştı. Ambulanlarla çevredeki hastanelere kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek ile çocukları kurtarılamadı. Baba Servet Böcek ise entübe edildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenazeler ve aileden açıklama

Cenazeleri teslim almaya gelen aile yakınları, vefat edenlerin yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedileceğini bildirdi. Cenazeleri teslim almaya gelen dede Mustafa Çelik, olayın araştırılmasını istedi.

Mustafa Çelik: 'Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Hiç kimseden başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı da yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin’de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti.'

SERVET BÖCEK, ÇİĞDEM BÖCEK VE OĞLU KADİR BÖCEK

SERVET BÖCEK, ÇİĞDEM BÖCEK VE OĞLU KADİR BÖCEK

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
2
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
3
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
4
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
5
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
6
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı