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İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kesin Kapatma!

İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatsız ve belgesiz otellerin kapatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:29
İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kesin Kapatma!

İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağı sürecin başladığını açıkladı. Pazartesi günü itibarıyla, kaymakamların koordinasyonu ile ruhsatsız veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan otellerin tamamının kapatılacağı belirtti.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada yaptığı konuşmada Gül, depremin kamu güvenliği açısından en önemli öncelikler arasında olduğunu vurguladı ve bu binaların yüzde 100 depreme dayanıklı olmasının gerekliliğini ifade etti.

Bolu'da meydana gelen acı olayla ilgili olarak 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gül, yangın güvenliği tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi veya pazar günü tamamını kapatacağız." açıklamalarında bulundu.

Vali Gül, ilgili tüm birimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde çalışarak vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na...

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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