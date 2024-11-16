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İstanbul'da Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda tur teknesi ile balıkçı teknesinin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:28
İstanbul'da Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

İstanbul'da Deniz Kazası: Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı açıklarında 10 Kasım günü, bir tur teknesi ile küçük bir balıkçı teknesi çarpıştı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kazanın detayları da gün yüzüne çıktı.

Çarpışmanın Ardından Gelişmeler

Yaşanan çarpışma sonrasında balıkçı teknesinin kaptanı Koray Ç., hızlı bir şekilde denize atlamak zorunda kaldı. Küçük tekne, çarpışmanın etkisiyle su almaya başladı ve batmaya yüz tuttu.

Çevrede bulunan diğer kişiler, kaptan Koray Ç'yi kurtarmak için hemen harekete geçti. Neyse ki, Koray Ç'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın çarpıcı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntüleri, denizdeki bu beklenmedik kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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