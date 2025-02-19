İstanbul'da Yoğun Kar Beklentisi: Engelli ve Hamile Çalışanlar İdari İzinli Sayılacak

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Önemli Duyuru

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı, birçok kamu kurumunda gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Yarın gerçekleşecek kar yağışı sebebiyle engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile çalışanlar için idari izin uygulamasına geçilecek.

Şehirdeki Kamu Kurumlarının Alacağı Önlemler

İdari izinli olan bu gruplar, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi ihtimali göz önüne alınarak güvenlikleri ve sağlığı açısından bu karara dahil edildi. Tüm kamu kurumlarının bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.