İstanbul'da Yoğun Kar Beklentisi: Engelli ve Hamile Çalışanlar İdari İzinli Sayılacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:53
İstanbul'da Yoğun Kar Beklentisi: Engelli ve Hamile Çalışanlar İdari İzinli Sayılacak

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Önemli Duyuru

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı, birçok kamu kurumunda gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Yarın gerçekleşecek kar yağışı sebebiyle engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile çalışanlar için idari izin uygulamasına geçilecek.

Şehirdeki Kamu Kurumlarının Alacağı Önlemler

İdari izinli olan bu gruplar, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi ihtimali göz önüne alınarak güvenlikleri ve sağlığı açısından bu karara dahil edildi. Tüm kamu kurumlarının bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!