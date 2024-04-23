İstanbul merkezli “Mahzen-28” operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

İçişleri Ali Yerlikaya, 18 Nisan’da“Mahzen-28” operasyonları sonucunda toplam 41 kişinin yakalanmış olduğunu duyurmuştu. İstanbul merkezli operasyonlar sonucunda yakalanan 41 şüpheliden 21’inin tutuklandığı açıklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenmiş olan 41 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Gözaltına alınmış olan diğer 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sonucunda, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ile 200 bin TL para ele geçirilmişti.