İstanbul Valiliği'nden Adli Süreçler ve Kamu Hizmetleri Açıklaması

İstanbul Valiliği, adli süreçlerin bahane edilerek kamu hizmetlerinin aksatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:25
İstanbul Valiliği'nden Adli Süreçler ve Kamu Hizmetleri Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 4 Gün Süreli Tedbir Açıklaması

İstanbul Valiliği, kamu hizmetlerine erişimin engellenmesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bazı kurumların, devam eden adli süreçleri bahane ederek belediye hizmetlerini yerine getirmediği ve kamu araçlarını siyasi propagandada kullandığı belirtiliyor.

Halkın Huzuru İçin Alınan Tedbirler

Valilik, kent genelinde 4 gün süreyle tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını bildirdi. Bu kararın, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi. İlgili birimlerin bu kararı kararlılıkla uygulamaya devam ettiği vurgulandı.

Suçlarla Mücadele ve Kamu Hizmetlerinin Korunması

Açıklamada, adli süreçlerin bahane edilerek hizmet vermeme, belediye hizmetlerini aksatma ve propaganda yapma gibi fiillerin takip edildiği belirtildi. İstanbul Valiliği, bu tür eylemleri gerçekleştiren ya da teşvik eden kişilerin tespit edilerek idari ve adli süreç başlatılacağını belirtti.

Vatandaşların Dikkatli Olmaları Gerektiği Vurgusu

Valilik, vatandaşların izinsiz gösterilerde maskeyle yüzlerini gizleyen provokatörlere karşı dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelebilecek her türlü olaydan kaçınmanın şehrin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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