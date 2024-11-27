İstanbul Valisi Gül'den TEKNOFEST 2024 Dereceye Giren Öğrencilere Hediye

İstanbul Valisi Gül'den TEKNOFEST 2024'te Ödül Töreni

İstanbul Valisi Davut Gül, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 Yarışması İstanbul Finalistleri Belge ve Hediye Takdim Töreni'nde konuştu. Gül, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin, geçmişte yarım kalan hikayelerin tamamlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Fikirlerle Şekillenen Gelecek

Vali Gül, her şeyin bir fikirle başladığını vurgulayarak, inanç ve azmin önemini belirtti. Gül, “İlk olarak 2018'de gerçekleşen TEKNOFEST, yalnızca fikirleri gerçeğe dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda sizlere öz güven aşılıyor ve umudu alevlendiriyor.” dedi.

Gençler Türkiye’nin Geleceği

Okul ziyaretlerinde öğrencilerin azmine şahit olduğunu dile getiren Gül, gençlerin Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunun altını çizdi. Öğrencilere, “Yarının akıllı makinelerini ve dijital teknolojilerini siz üretecek ve geliştireceksiniz. Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları siz olacaksınız.” şeklinde hitap etti.

Teşekkür ve Ödül Töreni

Gül, T3 Vakfı, TEKNOFEST ekibi ve Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerini sunarak, ardından ödül törenine geçildi. Spor, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde başarı göstermiş öğrencilere belge ve hediyeler takdim edildi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversite rektörleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin sonunda Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül (fotoğrafta), Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Vali Gül, törende, konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül (fotoğrafta), Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Vali Gül, törende, konuşma yaptı.