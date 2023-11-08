İYİ Parti'nin 6 belediye başkanı adayı daha belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamaları üzerine 6 ilin daha belediye adayları belli oldu. 8 Kasım tarihini hatırlatarak Azerbaycan Türk dünyası için anlamlı günün altını çizen Akşener, Karabağ savaşında mili zafer günün 3. yıl dönümünü hatırlatarak hep yanında olacağız ifadelerini kullandı.





6 İLİN BELEDİYE ADAYLARI

İYİ Parti lideri, Ahmet Orhan’ı Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı,

Abdullah Aktuna’yı Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan adayı,

Emre Afacan’ı Antalya Döşemealtı İlçe Belediye Başkan adayı,

Posta Gazetesi’nin sahibi Mehmet Ali Gürses Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı,

Bülent Kara Giresun Tirebolu İlçe Belediye Başkan adayı,

Gazeteci yazar Yasin Topaloğlu'nu Kilis Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

AKŞENER'DEN 10 KASIM MESAJI

10 Kasım'a günler kala Atatürk'ü ebediyete uğurlayışın yılbaşı olarak tanımlayan Akşener, Mustafa Kemal bir gururdur sözleriyle alkış topladı. 29 Ekim'de hep beraber yaşanılan o duygunun 10 Kasım'da da aynı duygu ve hüzünle buluşacağız diyerek herkesi hazırlıklara davet etti.