İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'a Trafikte Saldırı: 1 Gözaltı

Samsun’un Canik ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (60), motosikletli bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Olayın zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, polise ihbarda bulunan Hasan Aksoy (60), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanına yaklaşan bir şahsın aracının kapısını açarak kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Yapılan araştırmada saldırganın, H.A.’nın aynı gün partisinin İlkadım ilçesindeki binasında iş talebiyle görüştüğü S.Ç. (34) olduğu, görüşme sonrası Hasan Aksoy'u takip ettiği belirlendi.

Gözaltı ve İşlemler

Polis ekipleri saldırgan S.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde S.Ç.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

