İzmir Buca'da 34 Yıl 9 Ay Hükümlü Firari Hırsız Yakalandı

Buca'da 34 yıl 9 ay hapis cezası olan firari M.Ş., Adatepe Mahallesi'ndeki operasyonda yakalandı; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:44
İzmir Buca'da 34 Yıl 9 Ay Hükümlü Firari Hırsız Yakalandı

İzmir Buca'da 34 Yıl 9 Ay Hükümlü Firari Hırsız Yakalandı

Buca polisi, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda firariyi yakaladı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalarda Adatepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş.'nin, "hırsızlık" suçundan toplam 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA TOPLAM 34 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA TOPLAM 34 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor