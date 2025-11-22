İzmir Buca'da 34 Yıl 9 Ay Hükümlü Firari Hırsız Yakalandı
Buca polisi, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda firariyi yakaladı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalarda Adatepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Ş.'nin, "hırsızlık" suçundan toplam 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.
