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İzmir Buca'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Buca'daki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:35
İzmir Buca'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Buca İlçesinde Orman Yangını

İzmir'in Buca ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkış gösteren yangın, bölgedeki ormanlık alanı tehdit ediyor.

Yangına Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin gayretli çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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