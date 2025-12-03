İzmir Buca’da Ormanlık Alanda Kadın Darbedildi — O Anlar Kamerada

İzmir Buca'da ormanlık alanda bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:07
Görgü tanığının cep telefonu görüntüleri sosyal medyada yayıldı

İzmir'in Buca ilçesi ormanlık alanında bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı, ormanlık alandan yükselen çığlıkları duyarak sesin geldiği yöne gitti ve cep telefonunu kayda aldı. Görüntülerde, şiddet gören kadının "imdat" diye bağırdığı duyuluyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

