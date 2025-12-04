İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Kadına Darp: Şüpheli E.A. Yakalandı

İzmir Buca'da ormanlık alanda kadının darbedildiği görüntüler sonrası polis, şüpheli E.A.'yı kısa sürede yakaladı; tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:54
İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Kadına Darp: Şüpheli E.A. Yakalandı

İzmir Buca'da ormanlık alanda kadına darp

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda bir kadının darbedildiği anların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından başlatılan polis çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay anı ve görüntüler

Olay dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda meydana geldi. Bölgedeki bir vatandaş, çığlıkları duyarak cep telefonu kamerasını seslerin geldiği yöne çevirdi. Görüntülerde, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği ve kadının imdat çığlıkları attığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ekipler harekete geçti.

Soruşturma ve yakalama

Görüntüler üzerinden yürütülen çalışmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganın kimliğini tespit etti. Şüpheli E.A., polis tarafından kısa sürede yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne sevk edildi.

İfade ve sonraki süreç

Alınan ifadesinde, şüpheli ile kadın arasında sevgili oldukları ve tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bilgisi yer aldı. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BİR KADININ DARBEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BİR KADININ DARBEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI.

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün