İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Kadına Darp: Şüpheli E.A. Yakalandı

İzmir Buca'da ormanlık alanda kadına darp

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda bir kadının darbedildiği anların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından başlatılan polis çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay anı ve görüntüler

Olay dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda meydana geldi. Bölgedeki bir vatandaş, çığlıkları duyarak cep telefonu kamerasını seslerin geldiği yöne çevirdi. Görüntülerde, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği ve kadının imdat çığlıkları attığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ekipler harekete geçti.

Soruşturma ve yakalama

Görüntüler üzerinden yürütülen çalışmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganın kimliğini tespit etti. Şüpheli E.A., polis tarafından kısa sürede yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne sevk edildi.

İfade ve sonraki süreç

Alınan ifadesinde, şüpheli ile kadın arasında sevgili oldukları ve tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bilgisi yer aldı. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

