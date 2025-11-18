İzmir'de Balçova Polis Merkezine Saldırı: 'Ebu Hanzala' ve 'Ebu Haris' Gözaltında

İzmir'de Balçova Polis Merkezine Saldırı: Yeni Gözaltılar

Soruşturmada son durum

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezi"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ ve "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Halis Bayancuk İstanbul'da, Haris Karadağ ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. İlyas Aydın'ın yurtdışında olduğu değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantıları araştırılıyor; işlemler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Olayın kronolojisi ve yargı süreci

Olay, 8 Eylül Pazartesi sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan kaçmaya başladı.

O sırada polis merkezinin üstündeki lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Aynı sokakta polis ekipleri tarafından kıstırılan saldırganla çıkan çatışmada Muhsin Aydemir ve bir sivil vatandaş yaralandı. Saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü. Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. hakkında "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçlamayla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk yapıldı.

Diğer şüpheliler M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebi; T.Y. ve F.Ç. için ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk gerçekleştirildi. Mahkeme sonucu olarak saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A ve M.E. tutuklandı; saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon bilgisi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar 18 Kasım sabahı düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin saldırıyla bağlantıları ve soruşturma ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

