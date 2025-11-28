İzmir'de Beyin Felcini Yenen Türkan Toprak'ın Yeniden Doğuşu

Hayata tutunuş

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki ikiz çocuk annesi Türkan Toprak, 2022'de ağır bir boşanma ve babasının kaybının ardından gelen sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Şubat 2023'te aniden fenalaşan Toprak, hastanede yapılan incelemeler sonucu 3 Şubat 2023 tarihinde beyin felci geçirdiği anlaşılınca yaklaşık 45 gün yoğun bakım gördü. Doktorlar yaşama ihtimalinin düşük olduğunu belirterek tedavisini evde sürdürme kararı aldı.

Koma ve ilk iletişim

"Hiçbir ilaç işe yaramıyordu. Bulanık görme, vücutta uyuşukluk ve aşırı sinir hali yaşıyordum. Bunları o dönem yaşadığım stresli olaylara, boşanmama ve babamı yeni kaybetmiş olmama bağlıyordum. 3 Şubat 2023 tarihinde duş aldıktan sonra saçlarımı kuruturken midem bulandı ve kusmaya başladım. Bu da hatırladığım son andı. Gözümü yoğun bakımda açtığımda konuşamıyor, nefesimi kendim alamıyor ve vücudumu hareket ettiremiyordum. Her şeyi duyuyor ve algılıyordum fakat tepki veremiyordum. Boynumu tutamıyor, yutkunamıyor ve tükürüğümü bile yutamadığım için sürekli temizliyorlardı. Doktorlar iyileşmemin mümkün olmayacağını düşünerek solunum cihazı ve mideye beslenme hortumu taktı, hatta cihazları ‘yaşamaz, cihazları geri getirirsiniz’ diyerek teslim ettiler"

Rehabilitasyon ve toparlanma

"Çok az ve bulanık görüyordum, derinden duyuyordum, koku alamıyor ve acı hissetmiyordum. Sadece başımı hafifçe sallayarak evet, hayır tepkisi verebiliyordum. Parmaklarımı bile zor hareket ettiriyordum. Ancak beklenmedik bir şekilde iyileşme başladı. Solunumum güçlendi ve bir süre sonra trakeostomi kapatıldı. Sonra Konya’da bir fizik tedavi hastanesine yattım ve yaklaşık 10 ay boyunca her gün düzenli tedavi gördüm. Görme, duyma, konuşma ve hissetme kabiliyetim zamanla geri geldi. Yaklaşık 2,5-3 yıldır iyileşme durmadan devam ediyor ve bugün kendi ihtiyaçlarımı büyük ölçüde kendim karşılayabiliyorum. Üşüdüğümü, acıktığımı veya susadığımı ifade edebiliyor, yardımla da olsa günlük işlerimi yapabiliyorum"

Sosyal medyada ilham

Toprak, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. "Pek çok kişi benim hikayemi duyunca ‘Sen bize umut oldun, biz de iyileşebiliriz’ diyor. Bu süreçte ailem, annem, ağabeyim ve akrabalarım en büyük destekçilerim oldu. Özellikle ikiz çocuklarım benim için en güçlü motivasyon kaynağıydı. Onların bana ihtiyacı olduğunu düşünmek, ayağa kalkıp iyileşmem gerektiğini hissettirdi. İnsanlara umut olabilmek, yaşadıklarımı paylaşabilmek ve kendi yolculuğumun başkalarına güç vermesi benim için çok kıymetli."

Ailenin desteği

Ağabeyi Yavuz Selim Toprak, süreçle ilgili şunları söyledi: "Yaklaşık 45 gün süren çok acı bir yoğun bakım tecrübemiz oldu. Yoğun bakım süreci bizim için zordu çünkü içeriden düzenli ve net haber alamıyorduk. Bu dönemin ardından yaklaşık iki ay süren bir palyatif servis süreci yaşadık. Palyatif servise geldiğimizde kardeşimle iletişim kuramıyorduk; boğazında trakeostomi, midesinde cihaz vardı ve trakeostomiden dolayı konuşma kabiliyetini yoktu. Ayrıca beynin konuşmayla ilgili merkezinde oluşan hasar nedeniyle trakeostomi çıkarıldıktan sonra da uzun süre diyalog kurmakta zorlandık. Bu iletişim sorununu aşmak için bir alfabe kartı hazırladık ve parmaklarını harflerin üzerinde gezdirerek kendini ifade etmesini sağladık. Eve döndüğümüzde hem özel servise götürüp getirdik hem de eve özel fizyoterapist geldi; bu süreç haftanın neredeyse her günü devam etti. Sonrasında hastanede yatılı bir dönemimiz başladı ve annem bu süreçte hep yanında olarak büyük destek verdi. Yurt dışından el açılmasını ve plastisitenin gelişmesini destekleyen cihazlar getirdik; evde yürüyüş yapabilmesi için koşu bandı, eliptik bisiklet, vibrasyon cihazı ve pedal cihazı gibi aklımıza gelen her şeyi denedik. Tüm bu zorlu süreçlerin ardından geldiğimiz noktadan memnunuz"

TÜRKAN TOPRAK