İzmir’de Depremde Hasar Gören 4 Okul Yeniden Hizmete Açıldı

İzmir’de depremde hasar gören 4 okul yeniden açıldı

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu, Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu ve Özkanlar Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Süleyman Elban

Vali Elban, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Son 2 yıldan beri 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak üzere devlet olarak, millet olarak o kadar ağır bir yükün altında uğraşırken bütün bu bütçe imkanlarının kısıtlılığına rağmen ilimizde son 2 yılda 104 tane okul tamamlandı. Şu an 38 okulun yapımı devam ediyor. Yine yapımına başlanacak birçok okulun proje, ihale, yer ve diğer konulardaki çalışmaları da devam ediyor. Ümit ediyorum ki birkaç yıl içerisinde bu ilde eğitim altyapısı ile ilgili hiçbir eksik kalmayacak inşallah..." dedi ve Cumhurbaşkanı ile hükümete teşekkürlerini iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün hem öğrenenleri hem öğretenleri bir hale getiren bir tören. Dört okul. Birbirinden güzel sınıflar, birbirinden güzel öğrenciler ve çok ama çok kıymetli öğretmenler. ... Dört okulu bugün açmak, 96 sınıfı gençlerimizle, evlatlarımızla, onlara kendini adayan öğretmenlerle buluşturmak bir nasip meselesidir. Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Burada her birimizin emeği var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan

İnan, Bayraklı depreminde yaşanan acıların unutulmadığını belirterek, "Depremden yalnızca bir yıl sonra devletimiz işte şu sırtta 5061 konutu ve 357 iş yerini vatandaşlarımıza teslim ederek büyük bir hızla çalıştı. Ardından çocuklarımızın en güvenli okullarda eğitim alması için tüm riskli okulların yenilenme kararını ve sürecini hep birlikte başlattık. Bundan tam 612 gün önce 21 Mart 2024’te Sayın Valimiz ve kıymetli Tamer vekilimizle birlikte bu okulumuzun temelini soğuk bir havada yine siz Bayraklı hemşerilerimize attık... Milli Eğitim Bakanımıza burası için özel bir ricada bulunduk ve İl Milli Eğitim Müdürümüze de açıkça desteklerini isteyerek buradaki çocuklarımız beklemeyecek ve bu okulu öncelikli olarak hizmete açılacak diye ricada bulunduk" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi

Dr. Ömer Yahşi, "1 yıl 3 ay önce burada Sayın Valimizle birlikte, yine bu okullarda okumuş olan Eyüp Başkanımızla birlikte temellerini atmış olduğumuz bu okulun bugün açılışını yapıyoruz. Bu sadece Bayraklı ilçesinde yapılan 4 okuldan ibaret ve 96 derslik yapıyor. Özel eğitim sınıflarımız da buralarda mevcut. Ama belirtmek istediğim bunun dışında 100 tane daha okul yaptık ve bunların da inşallah sırasıyla açılışlarını yapacağız" diye konuştu.

İZMİR'DE 30 EKİM 2020 YILINDA MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE ZARAR GÖREN SABİHA AHMET TABAK İLKOKULU, SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU, TALATPAŞA ORTAOKULU VE ÖZKANLAR ORTAOKULU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİDEN İNŞA EDİLEREK HİZMETE AÇILDI.