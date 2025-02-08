İzmir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir fuhuş operasyonu sonucunda toplamda 7 zanlı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuşa teşvik, aracılık yapma ve kadınları fuhuş yapmaya zorlamaya yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak ve Suç Analiz Merkezi ekipleri, Bornova'daki masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran 9 şüpheliyi yakalamak amacıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlar sonucunda, örgütün liderliğini yaptığı belirtilen C.E. de dahil olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Baskınlar sırasında, narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tüfek, dijital materyaller, ajanda, cinsel içerikli ürünler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen büyük bir miktarda para ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Şüphelilerden 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.E. ve diğer 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.