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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri Eylemde Çadır Kurdu

İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri, konutların gecikmesi nedeniyle çadır kurarak eylem yaptı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:36
İzmir'de Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri Eylemde Çadır Kurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmaması üzerine çadır kurarak eylem gerçekleştirdi.

2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje çerçevesinde, hak sahibi olan bir grup, Uzundere'deki inşaat alanında toplandı. "Türkiye'ye örnek olacaktı (Hayaller), 15 yıldır evimize kavuşamadık (Gerçekler)" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar atarak yıkılan evlerinin arazisine çadır kurdu.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamlanmayan kentsel dönüşüm sürecinin mağduriyetlerini artırdığını belirtti. Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bir açıklama beklediklerini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Belediye artık bize başka çare bırakmadı. Kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve baraka kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz, bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Son çağrımız, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de iktidar ve muhalefet partileri bizi yalnız bıraktı. Lütfen mağduriyetimizi siz çözün."

Hak sahiplerinden Cemil Oğultarhan da evlerine kavuşmak istediklerini belirtti. Kendisi ve çocuklarının kira ödemekte zorlandığını ifade eden Oğultarhan, "9 dairem vardı. Şimdi kirada oturuyorum, 25 bin lira ödüyorum. Çocuklarım da 30 bin lira kira ödüyor. Perişan olduk. Kira desteği alıyoruz ama ben destek istemiyorum. Sadece gelsinler, evlerimizi yapsınlar ve teslim etsinler, bunu istiyoruz." dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmaması nedeniyle arazilerine çadır kurarak eylem gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesince 2009 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir grup, Uzundere'deki inşaat alanında toplandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmaması nedeniyle arazilerine çadır kurarak eylem gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesince 2009 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir grup, Uzundere'deki inşaat alanında toplandı.

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