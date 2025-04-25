İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Gözaltı

İzmir'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen silahlı organize suç örgütü operasyonunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.

Şüphelilere Yönelik Çalışmalar