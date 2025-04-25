İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Gözaltı

İzmir'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen silahlı organize suç örgütü operasyonunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.
Şüphelilere Yönelik Çalışmalar
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddeler imal ve ticaretini yaptığı, ayrıca vatandaşları korkutmak için baskı, cebir ve şiddetharaç Şüphelilerin fiziksel ve teknik takibi 6 aysuç örgütü elebaşı T.B. ile A.G, S.Y, U.K, Ö.B. ve S.Ü. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon Detayları
Ele Geçirilen Malzemeler
Şüphelilerin fiziksel ve teknik takibi 6 aysuç örgütü elebaşı T.B. ile A.G, S.Y, U.K, Ö.B. ve S.Ü. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.
İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.