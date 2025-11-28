İzmir'de Şafak Operasyonu: 145 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir genelinde 97 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 145 aranan şahıs yakalandı; operasyon 200 polisle sabah 06.30'da başladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:13
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

Operasyon, dün sabah saat 06.30'da başladı ve merkez ile dış ilçeleri kapsayacak şekilde yürütüldü. Eş zamanlı baskınlarda toplam 97 adrese girildi ve operasyona 200 polis katıldı.

Yürütülen çalışmalar 24 saat boyunca aralıksız devam etti ve sonuçta çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan suçlar ve hukuki süreç

Yakalanan kişiler hakkında; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan arama yapıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

