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İzmir'de Sahte Polis Üzerinde Dolandırıcılık Şüphesiyle Yakalandı

Daha önce askeri üniformayla dolandırıcılıktan hapis cezası alan şahıs, bu kez sahte polis üniformasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 13:11
İzmir'de Sahte Polis Üzerinde Dolandırıcılık Şüphesiyle Yakalandı

İzmir'de Şaşırtan Gelişme!

İzmir'in Konak ilçesinde dolandırıcılıkla gündeme gelen S.B., bu kez polis üniformalarıyla şüphe çekti. Daha önce askeri üniforma giyerek taksicileri dolandıran S.B., yeni bir dolandırıcılık girişimiyle tekrar gündeme geldi.

Şüpheli Durumu Ortaya Çıkardı

29 Mart'ta Zafer Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'nde, yazlık polis üniforması giyen şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, S.B.'den polis kimlik kartını göstermesini istedi. Ancak, S.B. kimlik kartının olmadığını, bu üniformaları çok sevdiği için giydiğini söylerken, üzerinde bir oyuncak tabanca bulundu.

Sürece Dair Bilgiler

Hemen gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.B.'nin daha önce askeri üniforma ile dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı, 17 Şubat'ta İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası'na çarptırıldığı belirtildi.

Olay, dolandırıcılık faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Konak ilçesinde daha önce askeri üniformayla taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle hapis...

İzmir'in Konak ilçesinde daha önce askeri üniformayla taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kişi, bu kez sahte polis üniformasıyla dolaşırken yakalandı. Dolandırıcının üzerinde oyuncak tabanca bulundu.

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