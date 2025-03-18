İzmir'de Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Taktimi

İzmir'de 25 şehit yakını ve gazilere Devlet Övünç Madalyası törenle verildi. Vali Elban, şehitlik ve gaziliğin kutsallığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:21
İzmir'de Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Taktimi

İzmir'de Anlamlı Tören: Şehit Yakınları ve Gazilere Madalya Verildi

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gazilere düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Tören, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Çanakkale Zaferi Anlatıldı

Etkinlikte, Çanakkale Zaferi ile ilgili bir video izlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin ne denli kutsal olduğunu ifade etti.

Vali Elban'ın Vurguları

Elban, Türk milleti ve devletinin şehitler ile gazilerin fedakarlığını her zaman bildiğini belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimizle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Yüce Türk milleti, vatanı, milleti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda yaşına, cinsiyetine, eğitimine bakmaksızın her daim vatan görevine hazırdır. Milletimiz bunun sonunda şehitlik ve gazilik olduğunu elbette bilir" dedi.

Madalya Taktimi ve Katılımcılar

Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, toplam 12 şehit yakını ile 13 gaziye madalya ve berat takdim edildi. Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi....

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. İktisat Kongre Merkezi'ndeki törene, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (solda) ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) katıldı.

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi....

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. İktisat Kongre Merkezi'ndeki törene, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (solda) ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) katıldı.

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