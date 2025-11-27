İzmir Menderes'te Mantar İçin Girdiği Ormanda Kaybolan Vatandaş AFAD Tarafından Sağ Bulundu

İzmir Menderes'te mantar için giren kişi AFAD tarafından sağ bulundu

Olayın Detayları

İzmir’in Menderes ilçesinde mantar toplamak üzere ormana giren ve uzun süre kendisinden haber alınamayan vatandaş, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Çakır isimli vatandaş dün gündüz saatlerinde mantar toplamak üzere Gümüldür Mahallesi Ovacık mevkiine girdi. Bir süre haber alınamaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama çalışmaları, İzmir AFAD, İlçe Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli müdahalesiyle sürdü. Ekiplerin çabaları sonucu kayıp vatandaş gece saatlerinde sağ olarak bulundu.

Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çakır, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

