İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

İzmir Otogarı krizi: Belediye yürütmeyi durdurma kararına itiraz edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Kamu hakkını korumakta kararlıyız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı’nın işletmecisi İZOTAŞ tarafından "haksız işgal" edildiği gerekçesiyle başlatılan ecrimisil tahsil süreçlerine ilişkin mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Belediyenin yazılı açıklamasında, otogarın işletme hakkını 1997 yılından beri elinde bulunduran İZOTAŞ’ın kullanım süresinin 2023 yılında sona erdiği, şirketin süre uzatım talebinin ve açtığı davanın reddedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, İZOTAŞ’ın 2024 yılı başından itibaren otogarı "haksız işgalci" statüsüyle kullanmaya devam ettiği ve buradan gelir elde ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İZOTAŞ’ın ecrimisil nedeniyle belediyeye borcu 327 milyon TL olarak hesaplanırken, sözleşme kaynaklı alacakların tutarı yaklaşık 21 milyon TL olarak ifade edildi ve bu alacaklara ilişkin icra işlemlerinin sürdüğü vurgulandı.

Belediye ayrıca, otogarda haksız işgale son verilmesi talebiyle yapılan hukuki girişimler kapsamında mahkemenin bazı ihtiyati tedbir kararları verdiğini; fakat bir mahkemenin otogardan elde edilen gelirlerin haczine ilişkin işlemleri durduran yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Belediyenin açıklamasında şu noktalar öne çıktı: aynı taraflar ve aynı konuda, aynı mahkemenin farklı dosyalarında birbirinden farklı kararların bulunduğu; bu duruma ilişkin itirazların yapılacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıklamasında hedeflerinin Belediye ve şehrin hakkını korumak olduğunu, İZOTAŞ’ın tutumunun otogarı iyileştirme çalışmalarını engellediğini ve süreçlerin hukuka uygun şekilde sabırla yürütülerek sonuçlandırılacağını ifade etti.

Öne çıkan veriler:

- İşletme hakkı başlangıcı: 1997

- Kullanım süresinin sona erdiği yıl: 2023

- İZOTAŞ’ın ecrimisil borcu: 327 milyon TL

- Sözleşme kaynaklı alacaklar: ~21 milyon TL (icra işlemleri devam ediyor)

- İZOTAŞ’ın otogarı "haksız işgalci" statüsüyle kullandığı dönem: 2024 başından itibaren

Belediye, bu süreçte hukuki haklarını kullanarak kamu yararını korumaya devam edeceğini ve İzmir Otogarı’nın nihai düzenlemesinin İzmirli hemşehrilerin taleplerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

