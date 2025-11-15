İzmirli 'Örümcek Adam' Van Gölü’ne Dalıp Kirliliğe Dikkat Çekti

İzmirli model ve oyuncu Ayaz Salih Koç, Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayalini gerçekleştirmek üzere çıktığı tur kapsamında, 69. durak olarak geldiği Tatvan'da dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi.

Farkındalık için soğuk sulara dalış

Koç, sosyal sorumluluk amacıyla sürdürdüğü Türkiye turunda Van Gölü'ndeki çekilme ve kirliliğe dikkat çekmek için kostümüyle göle girerek bir dalış yaptı. Gittiği her şehirde çocuklarla etkinlikler düzenleyen Koç, Tatvan'da yoğun ilgiyle karşılandı ve çalışmasıyla bölgedeki çevre sorunlarını gündeme taşıdı.

Koç, yaptığı açıklamada: "Doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Türkiye’nin her yerinde insanlarla buluşmaya ve çocuklara moral olmaya devam edeceğim" dedi.

Türkiye turunu sürdüreceğini belirten Koç, kendisini gören herkesi çekinmeden yanına gelmeye davet etti.

