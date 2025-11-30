İzmit Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde Altyapı Tamamlandı, Asfalt Serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Şehit Ergün Köncü Caddesi'nin altyapısını yenileyip binder asfalt uygulamasını tamamladı; son kat asfalt ve kaldırımlar sırada.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:19
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını modernleştirme çalışmaları kapsamında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına geçti.

Çalışma Detayları

İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Yol Bakım Onarım ve Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri cadde üzerinde binder asfalt serimini tamamladı. Bu kapsamda caddede 6 bin 780 ton plentmiks temel malzeme kullanıldı ve 4 bin 955 ton asfalt serildi. Ayrıca zemin iyileştirmesi için 8 bin 350 metreküp kazı ve 3 bin metreküp dolgu yapıldı.

Altyapı Baştan Aşağı Yenilendi

Proje dahilinde cadde altyapısı güçlendirildi; bölgeye 1925 metre içme suyu, 500 metre atık su ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni hat döşendi. Enerji nakil hatlarının yer altına alındığı caddede, enerji verimliliğini artırmak amacıyla 1600 kVA kapasiteli yeni bir modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. İletişim altyapısı için ise 2 bin metrelik fiber optik kablo döşendi.

Kaldırımlar ve Dekoratif Aydınlatma Sırada

Yolun sürüş konforu ve güvenliğini artıracak son kat aşınma asfaltı ilerleyen günlerde serilecek. Asfalt imalatlarının tamamlanmasının ardından yaya güvenliği için 40 metreküp betonarme duvar örülerek genişletilen alanlara 4 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılacak. Çalışmalar, bölgeye estetik ve aydınlatma sağlayacak dekoratif aydınlatma direklerinin montajıyla tamamlanacak.

