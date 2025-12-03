İzmit’te spot eşya deposunda yangın mahallede paniğe yol açtı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki spot eşya dükkanının deposunda çıkan yangın çevrede korku yarattı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tedbir amaçlı olarak iş yerinin solundaki dükkan ile üst kattaki daireler boşaltıldı.
İnceleme sürüyor
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İnceleme sürüyor.
