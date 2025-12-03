İzmit’te Spot Eşya Deposunda Yangın Mahallede Paniğe Yol Açtı

Kocaeli İzmit’te Erenler Mahallesi’ndeki spot eşya dükkanı deposunda saat 14.00’te çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, çevredekiler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:05
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki spot eşya dükkanının deposunda çıkan yangın çevrede korku yarattı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tedbir amaçlı olarak iş yerinin solundaki dükkan ile üst kattaki daireler boşaltıldı.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İnceleme sürüyor.

