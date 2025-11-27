İznik'te Papa Alarmı: 2 bin 300 Polis Görev Yapacak

Papa 14. Leo'nun 28 Kasım'daki İznik ziyareti için güvenlik önlemleri artırıldı; kent girişlerinde 200 polis görev yapıyor, ziyaret gününde 2 bin 300 personel görev alacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:02
İznik'te Papa Alarmı: 2 bin 300 Polis Görev Yapacak

İznik'te Papa Alarmı: 2 bin 300 Polis Görev Yapacak

Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı anısına 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesinde emniyet güçleri kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim uyguluyor. Kent girişlerinde görevli ekip sayısı olarak 200 polis görevlendirildi; şüpheli araçlar aranıyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ziyaret günü güvenlik ve organizasyon görevleri için toplam 2 bin 300 personel görevlendirilecek. Emniyet birimleri, etkinlik boyunca güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE’YE GELEN KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ VE VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14'ÜNCÜ LEO İÇİN...

TÜRKİYE’YE GELEN KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ VE VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14'ÜNCÜ LEO İÇİN İZNİK’TE POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ.

TÜRKİYE’YE GELEN KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ VE VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14'ÜNCÜ LEO İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?