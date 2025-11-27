İznik'te Papa Alarmı: 2 bin 300 Polis Görev Yapacak

Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı anısına 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesinde emniyet güçleri kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim uyguluyor. Kent girişlerinde görevli ekip sayısı olarak 200 polis görevlendirildi; şüpheli araçlar aranıyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ziyaret günü güvenlik ve organizasyon görevleri için toplam 2 bin 300 personel görevlendirilecek. Emniyet birimleri, etkinlik boyunca güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutacaklarını bildirdi.

