Jandarma Yazılımcıları NATO Tatbikatında İlk Kez 'Yeşil Takım' Rolünde

Jandarma Genel Komutanlığı, siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı Kilitli Kalkan 2025'te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Tatbikat, 5-9 Mayıs tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirildi. NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, üye ülkelerin birlikte hareket ederek siber saldırılara karşı etkili bir savunma mekanizması geliştirmeyi amaçladı.

40'tan fazla ülkeden 4 binden fazla siber güvenlik uzmanının katıldığı tatbikatta, jimnastiği dijital platformda gerçekleştiren Türk yazılımcıları, kurgusal bir NATO ülkesinin teknolojik altyapısına yönelik geniş çaplı siber saldırıları simüle etme görevini üstlendi.

Jandarma yazılımcıları, bu yıl ilk kez 'yeşil takım' içinde yer alarak altyapı kurulumları ve senaryo üretimi gibi kritik görevleri, ASELSAN ve HAVELSAN siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte yürüttü. Bu tatbikatta, bulut platformlarının güvenliği, ileri düzey zararlı yazılım analizi ve web uygulamaları güvenliği gibi önemli konularda Türk ekipleri, ülkemizi başarıyla temsil etti.

Üye ülkelerden oluşturulan mavi takımlar ise saldırı altında olan kurgusal ülkeye destek sağlayarak 'ulusal siber olay müdahale ekipleri' rolünü üstlendi. Bu iş birliği, NATO içindeki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı "Kilitli Kalkan 2025"te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da yer alarak altyapı ve senaryo oluşturma görevlerini üstlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı "Kilitli Kalkan 2025"te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da yer alarak altyapı ve senaryo oluşturma görevlerini üstlendi.