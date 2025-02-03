Japonya Büyükelçisi Katsumata'dan Gaziantep'teki Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko'dan Anlamlı Ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, deprem sonrası yardımda bulundukları Gaziantepteki Oğuzeli Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastane yönetimi ve Başhekim Sedat Özdemir tarafından karşılanan Büyükelçi, bağışlanan radyoloji cihazlarını inceledi.

İki Ülke Arasında Güçlü Ortaklık

Büyükelçi Katsumata, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hastaneye ikinci kez geldiklerini belirterek, "Özellikle depremden hemen sonra arama kurtarma ekipleri geldi. Ardından tıbbi uzmanlar yardım etti. İki ülke arasında teknik ve tıbbi çok iyi bir ortaklık kuruldu, projelerimiz devam ediyor. Hibe programlarımız da sürmektedir; bunu görmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Desteği ve İyi Ortaklık

Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özdemir ise, depremde hastanenin hasar gördüğünü hatırlatarak, Japonya'nın okul bahçesinde sahra hastanesi kurduğunu ifade etti. Özdemir, "Japon dostlarımızla 2 ay boyunca Gaziantep'e ve ilçemize güzel hizmetlerde bulunduk. Japon ekibiyle dostluğumuz devam ediyor; dayanışmamız örnek teşkil ediyor. Japon dostluğu hala ilçemizde konuşulmakta. Destekleri için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (sağda), depremde yardımda bulundukları Gaziantep'te Oğuzeli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Takahiko'yu, Başhekim Sedat Özdemir (solda) karşıladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (sağda), depremde yardımda bulundukları Gaziantep'te Oğuzeli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Takahiko'yu, Başhekim Sedat Özdemir (solda) karşıladı.