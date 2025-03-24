Japonya'da Orman Yangını: 2.800 Kişi İçin Tahliye Emri

Japonya'nın batısındaki orman yangınları nedeniyle 2.800 kişilik tahliye emri verildi. Yangınlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:50
Japonya'da Orman Yangını: 2.800 Kişi İçin Tahliye Emri

Japonya'da Orman Yangını Alarmı

Japonya'nın batısında çıkan orman yangınları, bölgede büyük bir telaş yaratırken, yaklaşık 2.800 kişi için tahliye emri verildi. Kyodo News tarafından aktarılan habere göre, Okayama ve Ehime bölgelerinde yangınlar dün başlamış durumda.

Yangınların Etkisi ve Savaşım Mücadelesi

Okayama'da 250 hektarlık alanı etkileyen yangının, Ehime bölgesinde ise 119 hektarlık alanı sardığı bilgisi verildi. Yangınla mücadele kapsamında, yetkililer askeri helikopterlerin de havadan müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtmektedir.

Şu ana kadar yangınlar nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmezken, Okayama'daki birkaç evin yandığı bildirildi. Bölge halkının güvenliği için tahliye işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!
2
Afgan Mülteciler, Pakistan'da Sınır Dışılama İşlemlerinin Durdurulmasını İstiyor
3
Balıkesir'de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı
4
Lübnanlı Davulcu, 7 Yaşından Beri Ramazan Geleneğini Yaşatıyor
5
Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek
6
Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu
7
Amasra Maden Patlamasında Cezalar Kesildi: 43 Ölü, 23 Sanık

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı