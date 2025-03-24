Japonya'da Orman Yangını: 2.800 Kişi İçin Tahliye Emri

Japonya'da Orman Yangını Alarmı

Japonya'nın batısında çıkan orman yangınları, bölgede büyük bir telaş yaratırken, yaklaşık 2.800 kişi için tahliye emri verildi. Kyodo News tarafından aktarılan habere göre, Okayama ve Ehime bölgelerinde yangınlar dün başlamış durumda.

Yangınların Etkisi ve Savaşım Mücadelesi

Okayama'da 250 hektarlık alanı etkileyen yangının, Ehime bölgesinde ise 119 hektarlık alanı sardığı bilgisi verildi. Yangınla mücadele kapsamında, yetkililer askeri helikopterlerin de havadan müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtmektedir.

Şu ana kadar yangınlar nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmezken, Okayama'daki birkaç evin yandığı bildirildi. Bölge halkının güvenliği için tahliye işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.