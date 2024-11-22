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Japonya'dan 250 Milyar Dolarlık Ekonomi Paketi: Enflasyonla Mücadele Başlatıldı

Japonya, enflasyonla mücadele için 250 milyar doları aşan ekonomi paketini onayladı, enerji maliyetlerini frenlemek için sübvansiyonlar içerecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:17
Japonya'dan 250 Milyar Dolarlık Ekonomi Paketi: Enflasyonla Mücadele Başlatıldı

Japonya'dan Yeni Ekonomi Paketi Onaylandı

Japonya hükümeti, ülkedeki enflasyonun etkisini azaltmak amacıyla 250 milyar doları aşan bir ekonomi paketini onayladı. Kyodo News'un haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru tarafından duyurulan bu paket, ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi Paketinin İçeriği

Onaylanan paket, artık enerji maliyetlerinin frenlenmesi amacıyla sübvansiyonlar ve düşük gelirli hanelere doğrudan nakit yardımları içermekte. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerin de yer aldığı bu kapsamlı ekonomi paketi, halkın yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Başbakanın Açıklamaları

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, gazete toplantısında yaptığı açıklamada, ücret artışlarının ekonominin genel büyümesi için gerekli olduğunu vurguladı. "Sadece kentlerde yaşayanların değil, kırsal kesimdekilerin de umut ve mutluluk duygularını hissetmesi önemli," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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