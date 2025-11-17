Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor

Türkiye’de uzun yıllar motosiklet tutkunlarının gözdesi olan klasik Jawa modelleri, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan atölyede yeniden hayata dönüyor. Hurda veya atıl durumda bulunan motosikletler, motosiklet tamircisi İsa Yeniçağ tarafından titizlikle restore ediliyor.

Çekya'dan çıkan efsane: Jawa

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde 1929 yılında üretimine başlanan Jawa, 1960-70'li yıllarda Türkiye'de geniş kitlelere ulaştı. Dönemin reklamları 'Havada jet, karada Jawa', 'Dağ yolu, şehir yolu, köy yolu. Hepsi Jawa yolu', 'Her gencin kalbinde yatan motosiklet, Jawa' gibi sloganlarla markayı öne çıkarmıştı. Zamanla kullanıma bağlı olarak hurdaya dönen veya atıl hale gelen bu motosikletler, şimdi atölyelerde yeni bir hayat buluyor.

İsa Yeniçağ: 27 yıllık usta, A'dan Z'ye restorasyon

İsa Yeniçağ (40), Meram'da 27 yıldır sürdürdüğü baba mesleğini devam ettiriyor. Özellikle klasik ve eski model Jawa motosikletleri 'A'dan Z'ye' yenilediğini belirten Yeniçağ, depo ve nesilden nesile kalan motorları yeni, çalışır hale getirdiklerini söyledi. Normal şartlarda restorasyon süresini 3 ay olarak verdiklerini; ancak yoğunluk nedeniyle bu sürenin zaman zaman 4-5 aya kadar uzadığını ifade etti.

Türkiye geneli talep, yurt dışı bağlantıları

Atölyeye gelen motorlar genellikle babadan, dededen kalan yadigar ya da balkon ve depolarda yıllardır bekleyen araçlardan oluşuyor. Restorasyon için gelen motosikletler Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Çorum gibi şehirlerin yanı sıra geçmişte Hollanda'ya, Amsterdam'a da gönderildi. İsa usta, oğlunun da mesleğe meraklı olduğunu ve işi ona devretmeyi planladığını belirtiyor.

Atölye ve kullanıcı deneyimi

İsa usta, atölyede restore ettiği motosikletlerin fotoğraflarını panoda sergiliyor. Müşterilerden Zeki Yıldız, 12-13 yaşından beri motosiklete bindiğini ve 'Yaşım 34 oldu, İsa ustayı tanıyoruz. Eski motorlarım vardı, elinden bayağı bir motora bindik' diyerek ustaya olan güvenini dile getirdi.

Konya'daki bu atölye, hurdaya dönen Jawa motosikletleri topluma yeniden kazandırırken, klasik motosiklet tutkunlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE UZUN YILLAR MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN VE KÖYDE, ŞEHİRDE KULLANILARAK HURDAYA DÖNEN VEYA ATIL DURUMDA KALAN KLASİK, ESKİ MODEL JAWA MOTOSİKLETLER KONYA'DA MOTOSİKLET TAMİRCİSİ İSA USTANIN ATÖLYESİNDE YENİDEN HAYATA DÖNÜYOR.