Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor

Hurdaya çıkan klasik Jawa motosikletler, Konya Meram'daki İsa Yeniçağ atölyesinde A'dan Z'ye restore edilip Türkiye geneline teslim ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:13
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor

Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor

Türkiye’de uzun yıllar motosiklet tutkunlarının gözdesi olan klasik Jawa modelleri, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan atölyede yeniden hayata dönüyor. Hurda veya atıl durumda bulunan motosikletler, motosiklet tamircisi İsa Yeniçağ tarafından titizlikle restore ediliyor.

Çekya'dan çıkan efsane: Jawa

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde 1929 yılında üretimine başlanan Jawa, 1960-70'li yıllarda Türkiye'de geniş kitlelere ulaştı. Dönemin reklamları 'Havada jet, karada Jawa', 'Dağ yolu, şehir yolu, köy yolu. Hepsi Jawa yolu', 'Her gencin kalbinde yatan motosiklet, Jawa' gibi sloganlarla markayı öne çıkarmıştı. Zamanla kullanıma bağlı olarak hurdaya dönen veya atıl hale gelen bu motosikletler, şimdi atölyelerde yeni bir hayat buluyor.

İsa Yeniçağ: 27 yıllık usta, A'dan Z'ye restorasyon

İsa Yeniçağ (40), Meram'da 27 yıldır sürdürdüğü baba mesleğini devam ettiriyor. Özellikle klasik ve eski model Jawa motosikletleri 'A'dan Z'ye' yenilediğini belirten Yeniçağ, depo ve nesilden nesile kalan motorları yeni, çalışır hale getirdiklerini söyledi. Normal şartlarda restorasyon süresini 3 ay olarak verdiklerini; ancak yoğunluk nedeniyle bu sürenin zaman zaman 4-5 aya kadar uzadığını ifade etti.

Türkiye geneli talep, yurt dışı bağlantıları

Atölyeye gelen motorlar genellikle babadan, dededen kalan yadigar ya da balkon ve depolarda yıllardır bekleyen araçlardan oluşuyor. Restorasyon için gelen motosikletler Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Çorum gibi şehirlerin yanı sıra geçmişte Hollanda'ya, Amsterdam'a da gönderildi. İsa usta, oğlunun da mesleğe meraklı olduğunu ve işi ona devretmeyi planladığını belirtiyor.

Atölye ve kullanıcı deneyimi

İsa usta, atölyede restore ettiği motosikletlerin fotoğraflarını panoda sergiliyor. Müşterilerden Zeki Yıldız, 12-13 yaşından beri motosiklete bindiğini ve 'Yaşım 34 oldu, İsa ustayı tanıyoruz. Eski motorlarım vardı, elinden bayağı bir motora bindik' diyerek ustaya olan güvenini dile getirdi.

Konya'daki bu atölye, hurdaya dönen Jawa motosikletleri topluma yeniden kazandırırken, klasik motosiklet tutkunlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE UZUN YILLAR MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN VE KÖYDE, ŞEHİRDE KULLANILARAK...

TÜRKİYE'DE UZUN YILLAR MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN VE KÖYDE, ŞEHİRDE KULLANILARAK HURDAYA DÖNEN VEYA ATIL DURUMDA KALAN KLASİK, ESKİ MODEL JAWA MOTOSİKLETLER KONYA'DA MOTOSİKLET TAMİRCİSİ İSA USTANIN ATÖLYESİNDE YENİDEN HAYATA DÖNÜYOR.

TÜRKİYE'DE UZUN YILLAR MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN VE KÖYDE, ŞEHİRDE KULLANILARAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
3
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"
7
Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 11 Tutuklama, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı