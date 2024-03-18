Kadıköy’de bisikletli Güzelgün’ün ölümünden sorumlu olan sanığa 20 yıl hapis

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, ehliyetsiz bir şekilde araç süren Temel Ünlü, polis kontörlünden kaçarken, o esnada bisikleti ile yolculuk yapmakta olan Doğanay Güzelgün’e çarparak ölmesine neden oldu. Anadolu 10. Ağı Ceza Mahkemesi ise karar duruşması sonrasında sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.

“Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum”

Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümünden sorumlu olan Temel Ünlü, ifadesinde uyuşturucu ya da alkol etkisinde olmadığını, sadece yanında ehliyeti olmadığı için polis kontörlünden kaçtığını söyledi. O gece alkol tüketmiş olduğunu ancak olay esnasında alkolün etkisinin geçmiş olduğunu belirten Ünlü, “ölen kişinin ailesine baş sağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“Fren yaptım ama kazaya engel olamadım” diye ifade veren Temel Ünlü, “korktuğum için kaçtım. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.





Şahsa indirim uygulanmadı

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı, Temel Ünlü için “olası kasıtla ölüme sebep olma” suçu gerekçesiyle 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, gerekçeyi kabul ederek sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Ünlü’nün olay sonrasında kaçmış olması ve iki ay boyunca teslim olmaması, sanığın sabıka kaydının bulunması gibi sebeplerle cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.