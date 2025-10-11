Kadıköy ve Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Güvenlik kameraları ve polis incelemesi zanlıların yakalanmasını sağladı

İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili çalışma yürüten İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, her iki ilçeden gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, her iki motosiklet hırsızlığını aynı kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şüpheliler K.A. (27) ile H.K. (21)'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemler sırasında, şüphelilerden K.A.'nın daha önce çeşitli suçlardan 18 kaydı, H.K.'nin ise 15 kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosikletlerin çalınma anları güvenlik kameralarınca kayda alındı; görüntüler soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.