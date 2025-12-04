Kağıthane'de Sporcuhane Projesiyle Spor Sahaları Baştan Sona Yenilendi

Kağıthane Belediyesi Sporcuhane Projesiyle ilçedeki spor sahalarını baştan sona yeniledi. 19 mahalledeki sahalar gençlere ücretsiz hizmet sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:43
Sporcuhane Projesiyle Kağıthane'de Modern Spor Sahaları

Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane Projesi kapsamında ilçedeki spor sahalarını baştan sona yenileyerek gençlere ve sporculara modern, güvenli ve konforlu tesisler kazandırdı. Yapılan çalışmalarla mevcut sahalar çağdaş standartlara taşındı ve belediye yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Hizmet ve erişim

İlçenin dört bir yanında yapılan yenilemelerle, 19 mahallesinde hizmet veren spor sahalarından gençler ücretsiz yararlanabiliyor. Yahya Kemal Spor Kompleksi Spor Sahası, Seyrantepe Spor Sahası, Sadabad Spor Sahası, Hasbahçe Spor Sahası, Nurtepe Spor Sahası, Mehmet Akif Ersoy Spor Sahası, Abide-i Hürriyet Spor Sahası, Akşemsettin Parkı Spor Sahası ve Hamidiye Spor Sahası hafta içi her gün 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İlçedeki spor sahaları tek tek yenilendi

Talatpaşa Mahallesi'ndeki Abide-i Hürriyet Spor Sahası kapsamlı bir çalışma ile tamamen yenilendi. 5 bin metrekarelik çim saha baştan aşağı değiştirildi, tel çitler, drenaj sistemi, yedek kulübeleri ve soyunma odaları modernize edildi; akşam kullanımı için profesyonel aydınlatma sistemi kuruldu.

Hasbahçe Spor Sahası'ndaki 7 kulvarlı 400 metrelik tartan pist tamamen yenilenerek yürüyüş ve atletizm sporcuları için modern standartlara kavuşturuldu.

Sadabad Spor Sahası yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Sahadaki halının ve çelik karkasların komple değişimi, drenaj sisteminin yenilenmesi, çevre düzenlemeleri ve saha direklerinin yenilenmesi yapıldı. Tribünlere 283 adet oturma koltuğu yerleştirildi; iki yedek oyuncu kabini ve bir sağlıkçı kabini inşa edilerek tesis maçlara daha uygun hâle getirildi.

Yahya Kemal Spor Kompleksi Spor Sahası da baştan sona yenilenerek 6 bin metrekarelik çim alan ile modern hale getirildi. Tel örgüler, drenaj sistemi, yedek kulübeleri, kale ve korner direkleri yenilenirken tribünlere toplam 600 koltuk takıldı.

Akşemsettin Parkı Spor Sahası ve Hamidiye Spor Sahasında suni çim ve halı kaplamaları yenilendi; tel örgüler, drenaj hatları ve zemin yapıları elden geçirildi. Tribün koltukları, soyunma odaları, lavabolar ve idari birimler modern şekilde düzenlendi.

Başkanın değerlendirmesi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projeyle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "İlçemizde spor altyapısını sürekli güçlendiriyor, gençlerimizin nitelikli spor alanlarına ücretsiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Sporcuhane Projemiz kapsamında birçok spor sahasını yeniledik ve hizmete açtık. Gençlerimize daha modern, güvenli ve konforlu alanlar sunmaya devam edeceğiz. Kağıthane’de spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz."

