Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nden 23 Nisan Kutlaması

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nden Anlamlı Etkinlik

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye vilayetindeki En-Nas Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin Detayları

Bu anlamlı etkinlik, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte, yetim çocuklar ve özel gereksinimli bireyleri desteklemeyi amaçlayan Hopegiver kampanyasının işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tedavi gören ve bazıları kalp ameliyatı geçirmiş 50 çocuğun katıldığı etkinliğe, birçok Mısırlı sanatçı, sporcu ve medya mensubu da iştirak etti.

Eğlenceli Showlar ve Müzik Dinletileri

Etkinlikte çocuklar için eğlenceli gösteriler düzenlenirken, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Orkestrası tarafından etkileyici müzik dinletileri sunuldu. Ayrıca, katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Teşekkür ve Duygular

Açılışta konuşan Mısırlı tenisçi ve Umut Verenler (Hopegiver) inisiyatifinin başkanı Enver el-Kamuni, Türkiye için önemli olan bu günde Mısır'daki çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti.

Mısırlı oyuncu Neda Besyuni de, etkinliğin tedavi gören çocukların moralini yükselttiğini belirtti.

Unutulmaz Bir Gün

Kahire YEE Müdür Vekili Satiye Karaalioğlu, bu yıl 23 Nisan’ı El-Nas Hastanesi’nde tedavi gören Mısırlı çocuklarla kutladıklarını belirterek, “Bu özel günü çocuklarla birlikte hastanede kutladık, onlarla oyunlar oynadık, sürprizler hazırladık. Yüzlerinde oluşan tebessüm bizim için günün en büyük hediyesi oldu ve bu günü unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü.” şeklinde konuştu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye vilayetindeki En-Nas Çocuk Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kalyubiye vilayetindeki Şubra el-Hayme bölgesindeki En-Nas Çocuk Hastanesindeki etkinlik, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yetim çocuklar ile özel gereksinimli bireyleri desteklemeyi amaçlayan Hopegiver kampanyasının işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kalp hastalıkları nedeniyle tedavi gören ve bazıları kalp ameliyatı geçirmiş olan 50 çocuk için yapılan etkinliğe, çok sayıda Mısırlı sanatçı, sporcu ve medya mensubu da katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye vilayetindeki En-Nas Çocuk Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kalyubiye vilayetindeki Şubra el-Hayme bölgesindeki En-Nas Çocuk Hastanesindeki etkinlik, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yetim çocuklar ile özel gereksinimli bireyleri desteklemeyi amaçlayan Hopegiver kampanyasının işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kalp hastalıkları nedeniyle tedavi gören ve bazıları kalp ameliyatı geçirmiş olan 50 çocuk için yapılan etkinliğe, çok sayıda Mısırlı sanatçı, sporcu ve medya mensubu da katıldı.