Kahramanmaraş'ta 15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü
Olay, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki A.B., çıktığı 3 katlı evin çatısından dengesini kaybederek aşağı düştü.
İlk müdahale ve hastaneye kaldırılma
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
