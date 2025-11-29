Kahramanmaraş'ta 15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki A.B., çıktığı çatından düşerek ağır yaralandı; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:05
Kahramanmaraş'ta 15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki A.B., çıktığı 3 katlı evin çatısından dengesini kaybederek aşağı düştü.

İlk müdahale ve hastaneye kaldırılma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

