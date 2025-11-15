Kahramanmaraş'ta 51. bininci Deprem Konutu Teslim Edildi

5 bin 733 konut ve 790 iş yeri hak sahiplerine verildi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Kentte düzenlenen törende 5 bin 733 konut ve 790 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde 350 bininci konutun kura çekimi ve anahtar teslim töreni kapsamında Kahramanmaraş'ta da konutlar hak sahiplerine çekilen kura ile verildi. Kentte 51. bininci konut ve bağımsız bölümün kura çekimi ve anahtar teslimi bugün gerçekleşti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılırken, töreye Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile diğer yetkililer de iştirak etti. Hak sahiplerine yeni yurtlarının anahtarları teslim edildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, törende şunları söyledi: "Konutların kurasını çektik. Yıl sonuna kadar inşallah 81 bin konutunda kurasını çekmiş olacağız tüm ailelere hayırlı olsun diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Ailelerimize huzur ve mutlu günler diliyorum. Tüm herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anahtarını teslim alan Mehmet ve Ayşe Çalışır çifti duygularını şöyle dile getirdi: "Çok mutluyuz devletimize teşekkür ederiz, iki buçuk yıldır ev bekliyorduk ailemizi kaybettik Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Allah olmayanlara da nasip etsin"

