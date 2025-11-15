Kahramanmaraş'ta 51. bininci Deprem Konutu Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende 5 bin 733 konut ve 790 iş yerinin anahtarları teslim edildi; kentte 51. bininci konut hak sahiplerine verildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 19:12
Kahramanmaraş'ta 51. bininci Deprem Konutu Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta 51. bininci Deprem Konutu Teslim Edildi

5 bin 733 konut ve 790 iş yeri hak sahiplerine verildi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Kentte düzenlenen törende 5 bin 733 konut ve 790 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde 350 bininci konutun kura çekimi ve anahtar teslim töreni kapsamında Kahramanmaraş'ta da konutlar hak sahiplerine çekilen kura ile verildi. Kentte 51. bininci konut ve bağımsız bölümün kura çekimi ve anahtar teslimi bugün gerçekleşti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılırken, töreye Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile diğer yetkililer de iştirak etti. Hak sahiplerine yeni yurtlarının anahtarları teslim edildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, törende şunları söyledi: "Konutların kurasını çektik. Yıl sonuna kadar inşallah 81 bin konutunda kurasını çekmiş olacağız tüm ailelere hayırlı olsun diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Ailelerimize huzur ve mutlu günler diliyorum. Tüm herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anahtarını teslim alan Mehmet ve Ayşe Çalışır çifti duygularını şöyle dile getirdi: "Çok mutluyuz devletimize teşekkür ederiz, iki buçuk yıldır ev bekliyorduk ailemizi kaybettik Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Allah olmayanlara da nasip etsin"

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI YAPIMINA BAŞLANAN DEPREM KONUTLARI BİR BİR...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI YAPIMINA BAŞLANAN DEPREM KONUTLARI BİR BİR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEYE DEVAM EDİYOR. KENTTE DÜZENLENEN TÖRENLE 5 BİN 733 KONUT VE 790 İŞYERİNİN ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI YAPIMINA BAŞLANAN DEPREM KONUTLARI BİR BİR...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrabolu Jandarması'nın Duygulandıran Bayrak Hassasiyeti
2
TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı
3
Aydın Efeler'de Ticari Araç Kaldırıma Çarpıp Takla Attı — Sürücü Yaralandı
4
Hatay'da Skoda, demir boru yüklü tırla çarpıştı: 2 yaralı
5
Erdoğan, Adıyaman’da 350 Bininci Deprem Konutu Töreni Sonrası İndere'yi Ziyaret Etti
6
Honaz'da Safran Filizlendi: Yerel Tohum Merkezi'nde Yeni Fırsat
7
Adana'da cip ve panelvan çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?