Kahramanmaraş'ta Asırlık Konaklar Restore Bekliyor

Kahramanmaraş'taki asırlık konaklar ve hamamlar, asrın felaketinde zarar gördü; Fevzipaşa, Gazipaşa, Şehit Evliya ve Ekmekçi mahallelerinde restorasyon bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:54
Kahramanmaraş'ta, asrın felaketi sırasında hasar gören tarihi konaklar, evler ve hamamlar kapsamlı bir restorasyon sürecini bekliyor. Şehir merkezindeki asırlık yapılar uzun süredir korunma ve yenilenme ihtiyacıyla karşı karşıya.

Mahalleler ve tespit çalışmaları

Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi evler, hanlar, hamamlar ve konaklar özellikle Fevzipaşa, Gazipaşa, Şehit Evliya ve Ekmekçi mahallelerinde yoğunlaşıyor. Depremde hasar gören yapıların tespit çalışmaları yapılıyor; sağlam kalan birçok konağın ise doğru planlamayla turizme kazandırılabileceği aktarılıyor.

Sakinlerin talepleri

Fatma Erşan: "Bir an önce bu konakların ve evlerin yeniden yapılması ve restore edilmesini bekliyoruz. Özellikle kitap ve kültür evleri yapılır"

Selami Aytemiz: "Konaklar terk edilmiş halde bekliyor. Büyüklerimizin buralara el atması lazım. Ben çocukken buralarda zenginlerin lüks evleriydi ve şimdi boş halde duruyor"

Arzu Erşan: "Gençlerimizin bu insanların nasıl yaşadığını bilmesi lazım. Yapılması lazım ve insanlara gösterilmeli"

Bölge sakinleri, bu yapıların şehrin geçmişini temsil ettiğini vurgulayarak, uygun projelerle korunup restore edilmeleri gerektiğini belirtiyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLERDE HASAR ALAN, DEPREMLERDEN ÖNCEDE HASARLI BULUNAN VE KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ KONAKLAR, EVLER VE HAMAMLAR RESTORASYON BEKLİYOR.

