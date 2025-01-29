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Kahramanmaraş'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:17
Kahramanmaraş'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Y.K. yönetimindeki 26 NZ 800 plakalı otomobil, Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda
refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan A.N. ve E.N. yaralandı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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