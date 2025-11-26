Kahramanmaraş’ta Depreme Dayanıklı İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarı — 1-5 Şubat

Kahramanmaraş’ta deprem bölgesine yönelik büyük fuar: İnşaat ve Yapı Teknolojileri

Gli Fuarcılık tarafından 1-5 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş’te düzenlenecek İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarı, deprem bölgesinde yeniden yapılanmayı hızlandırmayı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Fuarın odak noktaları

Etkinlikte depreme dayanıklı yeni nesil yapı sistemleri, akıllı şehir teknolojileri ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir malzemeler ve yeşil enerji kullanımı ile afetlere dayanıklı inşaat teknikleri öne çıkarılacak. Türkiye’nin önde gelen inşaat firmaları, mühendislik şirketleri, teknoloji geliştiricileri ve akademisyenler fuarda yer alacak.

Amacı ve beklentiler

Deprem bölgesinde yeniden yapılanmayı hızlandırmak amacıyla düzenlenen fuar, teknoloji tanıtımının ötesinde bir dayanışma platformu olarak planlandı. Organizasyonu gerçekleştiren Gli Fuarcılık yetkilisi İlker Apaydın, Gli’nin Ayasofya’da milyonlarca ziyaretçinin tanıdığı bir sembol olduğunu vurgulayarak bu sembolü deprem bölgesinde yeniden doğuşun ve umudun simgesi haline getirmek istediklerini belirtti.

Fuarın ana başlıkları arasında depreme dayanıklı yapı sistemleri, akıllı şehir çözümleri ve sürdürülebilir enerji uygulamaları yer alıyor. Ayrıca kentsel dönüşümde kamu-özel sektör iş birliği modelleri ile bölgeye ekonomik canlılık kazandırılması hedefleniyor.

Program ve katılımcılar

1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda çeşitli panel ve çalıştaylar planlandı. Etkinliklerde sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, genç mühendisler, mimarlar ve girişimcilere yönelik özel oturumların düzenlenmesi bekleniyor. Organizasyonun deprem bölgesinde kalıcı, uygulanabilir çözümler üretecek bir platform oluşturması amaçlanıyor.

