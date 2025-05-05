Kahramanmaraş'ta Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonu Mehmet Önal isimli sürücüsünün ölümüne neden oldu.

21 AR 206 plakalı hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan bir döküm sahasında devrildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan Önal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, Mehmet Önal'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.