Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık ve Bahis Şebekesi: 8,5 Milyar TL İşlem, 17 Şüpheli Adliyede

Kahramanmaraş merkezli operasyonda 8,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilen dolandırıcılık ve bahis şebekesinden 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:30
Operasyon ve soruşturmanın kapsamı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şebekenin faaliyetleri hakkında geniş çaplı tespitler yapıldı. Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarını kapsıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde yürütülen çalışmada, 18 şüphelinin yakalanması için 22 adrese baskın17 şüpheli yakalandı; adreslerde çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

MASAK incelemesi ve tespit edilen işlem hacmi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, şebekenin hesap toplayan-vs. olarak adlandırılan eleman temini ve bu kişiler adına farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden hesap açtırma yöntemleriyle faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, hesap sahibinin bazıları adına 0850'li hatlar kullanılarak ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine karışıldığı, bazı hesaplar için sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak POS hesapları oluşturulduğu ve bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda MASAK'tan temin edilen hesap dökümleri incelendi ve şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.

Gözaltı süreci ve adliyeye sevk

Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler bugün sağlık raporu için hastaneye getirildi. Polis eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha aranmasına devam ediliyor.

Operasyonun soruşturma süreci ve adli işlemler devam etmektedir.

