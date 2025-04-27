Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza Sonucu Bir Can Gitti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay, Mehmet Emir Gülpak (24) yönetimindeki 46 AJR 435 plakalı otomobilin Batı Çevre Yolu'nda takla atması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza hakkında ihbar verilmesi üzerine, hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, detaylı incelemeler sonucunda sürücü Gülpak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı konumda bulunan F.S.N. ise, acil müdahale için ambulans ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirirken, olayın yaşandığı yol bölgesinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.