Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta tarlada kolu hortum sarma makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:12
Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde tarlada kaza

Olay, Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede tarlada çalışan bir işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak müdahale etti. Ekipler, titiz bir çalışma sonucunda işçinin kolunu makinadan çıkararak kurtardı.

Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler devam ediyor.

