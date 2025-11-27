Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde tarlada kaza

Olay, Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede tarlada çalışan bir işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak müdahale etti. Ekipler, titiz bir çalışma sonucunda işçinin kolunu makinadan çıkararak kurtardı.

Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler devam ediyor.

