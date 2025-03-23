Kahramanmaraş'ta Kaza: İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, durumu ağır olan bir kişiyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

R.A'nın kullandığı 46 BP 485 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun servis yolu kısmında G.F. yönetimindeki 33 NYD 03 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Olayın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.