Kahramanmaraş'ta Kaza: Uzman Çavuş ve 6 Aylık Hamile Eşi Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş'ta kaza: Uzman Çavuş ve eşi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş'ta, Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ramazan Daylak (28) yönetimindeki araç kazada hasar gördü. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Dalyak yaralandı. Yaralı eş, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece boyunca sürdürülen müdahalelere rağmen Elmas Dalyak da hayatını kaybetti; çiftin 6 aylık bebeği de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenleneceği ve tören sonrası cenazenin memleketi Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

