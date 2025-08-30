DOLAR
Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı: sürücü Sait Tolu hayatını kaybetti, yanında B.B. yaralandı; otomobil sürücüsü A.M.D. gözaltında.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:38
Dulkadiroğlu'ndaki kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaziyaret kavşağında yaşandı. A.M.D. yönetimindeki 46 AHM 300 plakalı otomobil ile Sait Tolu idaresindeki 46 AIJ 171 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Sait Tolu ile beraberindeki B.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Sağlık görevlilerince hastaneye sevk edilen yaralılardan Sait Tolu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

